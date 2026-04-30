В Омске пьяный водитель «Лады» устроил погоню и протаранил патрульную машину

Попытка уйти от полицейских пешком тоже не удалась. Фото: скриншот видео УМВД по Омской области

Вечером 29 апреля на улице Учхозной сотрудники ГИБДД стали свидетелями грубого нарушения правил дорожного движения. Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел около семи часов вечера. Стражи порядка обратили внимание на автомобиль «Лада Калина», водитель которого, игнорируя нормы ПДД, создавал аварийные ситуации на дороге.

Когда инспекторы потребовали остановиться, нарушитель не только не подчинился законным требованиям, но и резко увеличил скорость, пытаясь оторваться от преследования.

Короткая, но напряженная погоня завершилась в районе дома № 88 по улице 20-я Линия. Спасаясь от полиции, водитель «Калины» не справился с управлением и столкнулся с патрульным «Хендай Солярис». Однако даже после жесткого контакта мужчина не успокоился: он бросил машину и попытался уйти пешком, но был оперативно задержан подоспевшими сотрудниками.

При оформлении происшествия выяснилось, что за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1988 года рождения с явными клиническими признаками алкогольного опьянения. Задержанного пригласили пройти медицинское освидетельствование на месте. Результаты приборов показали содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе более 0,8 мг/л — этого достаточно, чтобы втрое превысить допустимую погрешность прибора.

Помимо поврежденного служебного автомобиля, дебошир «заработал» целый портфель административных дел. Полицейские уже возбудили производства по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Список «достижений» мужчины включает: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» «Побег от патруля и игнорирование команды «Стоять», «Управление транспортом в состоянии опьянения» Также у него целый букет дорожных нарушений: проезд на красный свет, неправильное расположение на дороге и опасное маневрирование.

Автомобиль нарушителя — «Лада Калина» — был эвакуирован и отправлен на специализированную штрафную стоянку.

В Госавтоинспекции призывают омичей не повторять судьбу задержанного. Попытка «уйти в отрыв» от ДПС и управление машиной в нетрезвом виде — это не просто административные статьи, а прямая угроза жизни других участников движения. За подобные «развлечения» закон предусматривает не только крупные денежные штрафы, но и гарантированное лишение водительских прав на длительный срок.

