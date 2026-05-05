В Омске полиция часами уговаривала пенсионеров не высылать 700 тысяч мошенникам

Неизвестные люди запретили жертвам обмана ходить на работу и диктовали им, что делать. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске супруги-пенсионеры едва не лишились 700 тысяч рублей. Пара пришла в банк снять накопления и перевести на счет, продиктованный незнакомцами по телефону. Как рассказали 5 мая полицейские, деньги муж и жена копили на дачу.

Тревогу забила служба безопасности кредитно-финансовой организации — вызвала сотрудников управления по борьбе с киберпреступлениями. Приехавшие оперативники не один час убеждали пожилую пару не совершать операцию. Сначала пенсионеры твердили, что хотят купить дачный дом. Потом обмолвились о звонке по поводу замены домофона и просьбе назвать код из СМС. Однако уверяли, что больше с ними никто не связывался.

Фото: УМВД России по Омской области

Лишь после того, как полицейские подробно описали схему обмана и рассказали о психологических приемах аферистов, женщина не выдержала и призналась. Два дня назад ей и мужу звонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили о взломе «Госуслуг» и попытках третьих лиц перевести сбережения на Украину. После двухдневного общения неизвестные убедили омичей обналичить деньги и перевести меченые купюры на «безопасный» счет.

Звонившие находились на связи постоянно. Они запретили запуганным пенсионерам рассказывать о происходящем под угрозой уголовного преследования. Жертвам мошенников нельзя было даже ходить на работу. Женщина отпросилась у начальника, сославшись на недомогание. Только после двухчасовой беседы с реальными полицейскими супруги осознали, что их обманывали. Все «дачные» накопления удалось сохранить, а мошенники остались ни с чем.

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее мы писали, что сотрудники МВД отыскали пособников аферистов из колл-центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как против омичей используют многоступенчатые схемы обмана

Прокуратура региона поделилась статистикой городских преступлений

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru