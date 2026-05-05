В Омской области ищут инвестора для завода «умных» бойлеров

Омска продукция сможет составить достойную конкуренцию импорту. Фото: Агентство развития и инвестиций Омской области

Омская область вынесла на инвестиционные торги амбициозное предложение — запустить на территории региона производство электрических водонагревателей нового поколения. Местные власти уверены: «бойлеры с интеллектом» должны вытеснить с рынка импортные аналоги.

Речь идет о строительстве завода полного цикла мощностью 10 тысяч единиц техники ежегодно. Потенциальному инвестору предлагают разместить цех на готовой инфраструктурной площадке — в особой экономической зоне «Авангард». Среди «плюшек» для бизнеса — как географическое положение рядом с Транссибом и федеральной трассой, так и налоговые каникулы.

Главная фишка будущей продукции — высокий интеллект. Устройства с диапазоном мощности от 1,5 до 27 кВт (как накопительные, так и проточные) смогут самостоятельно поддерживать комфортную температуру и, что критически важно для потребителя, они будут работать в режиме энергосбережения. Часть партии планируют отправлять на экспорт.

Резидентство в ОЭЗ «Авангард» дает предпринимателям солидную фору. Как сообщили в Агентстве развития и инвестиций Омской области, резидент сможет воспользоваться налоговыми послаблениями, субсидиями и дешевыми кредитами.

Как пояснила гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Светлана Баженова, регион отказывается от формального подхода. Инвестору не придется тратить полгода на поиски земли или просчеты логистики — проект уже подготовлен «как конструктор».

«Мы предлагаем не просто красивую презентацию, а полностью "упакованное" предложение с экономикой, участком и ресурсной базой. Задача — чтобы бизнесмен мог сразу перейти к стройке. Команда Агентства сопровождает на всех этапах: от выбора мер господдержки до ввода цеха в эксплуатацию», — прокомментировала Баженова.

Старт производству могут дать уже в ближайшее время. С подробным бизнес-планом и условиями входа можно ознакомиться на Инвестиционном портале Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области возле винокуренного завода-памятника хотят построить кемпинг

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru