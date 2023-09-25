Не хотел разводиться: многодетный отец убил двоих сыновей и шурина под Омском

Фото: СУ СК России по Омской области

Житель Омской области покончил с собой, предварительно расправившись с братом жены и двумя своими детьми из-за ссоры с супругой на почве развода. СУ СК России по Омской области завело уголовное дело по признакам преступления «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летний омич поссорился с женой на почве предстоящего развода. После бурных выяснений отношений мужчина схватил ружье и застрелил 27-летнего брата жены и двух своих сыновей, 3 и 5 лет. После чего покончил с собой.

Известно, мужчина работал вахтовиком. Последние полгода не жил с женой, но разводиться не хотел. На этой почве и произошла сора между супругами. Обезумевший мужчина, видимо, решил забрать на тот свет всю семью.

Увидев, что в пылу ссоры муж схватил ружье, его 30-летняя супруга крикнула сыновьям, чтобы те убегали, а сама схватила годовалую дочь и бросилась прочь из дома. Однако уцелеть во время жестокой расправы смогли лишь женщина с двумя детьми – годовалой дочерью и 7-летним сыном. Они смогли убежать и чудом остались живы.

Младшего сына омич расстрелял из ружья марки «Байкал» прямо в доме, среднего догнал во дворе и убил выстрелом в спину. После чего мужчина покончил с собой.

В настоящее время на месте работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, свидетелей и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.