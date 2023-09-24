В Омске 339 многоквартирных аварийных домов, где опасно жить, их не расселяют

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В Омский городской совет была направлена крайне важная информации от городской прокуратуры «О состоянии законности и правопорядка на территории города Омска в первом полугодии 2023 года», сообщают Коммерческие вести.

- На территории города Омска 339 многоквартирных жилых домов общей площадью 670 тысяч квадратных метров, представляющих угрозу безопасности граждан, расселение которых не обеспечено финансированием, в том числе: 149 многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01. 2017 и не включенных в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 58 многоквартирных жилых домов, не признанных аварийными, но имеющих признаки ограниченной работоспособности; 132 многоквартирных дома серии 1-335 ПК, требующие капремонта. На ремонт указанных домов необходимы денежные средства не менее 5,5 млрд рублей, - сообщает источник.

В адресную программу по расселению омичей из аварийных домов, которая рассчитана по выполнению на 2019 – 2025 годы, сейчас входят лишь те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. То есть 339 домов, названных прокурором города, в эту программу не входят, финансирование пока не предусмотрено.