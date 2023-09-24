Омский фермер вырастил тыкву весом 300 килограммов

Фото: стоп-кадр видео 12 канала.

Фермер-любитель из Омска вырастил в своем огороде огромную тыкву весом в 300 килограммов и окружностью 3 метра. Рекордсменом этого сезона стал местный житель Олег Массон. Что удивительно, Олег - повар по профессии и совсем недавно начал увлекаться садоводством.

В этом сезоне мужчина признается, что решил провести эксперимент и попытался вырастить крупную тыкву на своем участке. В частности, фермер решил использовать обильный полив. Каждый раз для растения требуется около 200 литров воды, сообщает 12 канал.

Олег и дальше планирует экспериментировать с выращиванием овощей: так мужчина хочет попасть на конкурс для садоводов и огородников.