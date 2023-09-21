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Общество21 сентября 2023 7:06

37% омичей считают несправедливой разницу в оплате труда с коллегами

При этом о сумме заработной платы коллег знают 52% респондентов
Елена УРМАНОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше трети омичей считают несправедливой разницу между зарплатами коллег. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Специалисты провели исследование и выяснили, как относятся омичи к чужим доходам и зарплатам коллег.

По данным опроса, больше половины респондентов (52%) знают о сумме заработков своего руководителя и коллег. Треть омичей (33%) заявили, что не владеют такой. И лишь 2% опрошенных в курсе доходов начальства.

По словам аналитиков, 11% омичей свободно обсуждают в коллективе размер заработной платы. О том, что в его организации каждый месяц сотрудники на одинаковых позициях получают одинаковую зарплату, сообщил каждый пятый респондент. С большой разницей в доходах коллег не согласны мириться 37% респондентов. А 43% омичей считают такую разницу нормой.

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