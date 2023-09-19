В Омске пройдет 2-й этап Ростелеком Гран При России по фигурному катанию

Фото: Мария ЛЕНЦ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов серии соревнований «Ростелеком Гран При России». Омск принимает эстафету после Уфы. На омской G-Drive Арене состоится 2-й этап Ростелеком Гран При России - Сердце Сибири. Соревнования пройдут с 21 - 22 октября. Сегодня, 19 сентября, стартовала продажа билетов. Свои лучшие результаты и яркие номера в парном и одиночном катании покажут лучшие фигуристы России.

Первый этап Грин При – Кубок Курая пройдет уже через месяц в Уфе. Там фигуристы продемонстрируют свое мастерство в одиночном катании, а также в танцах на льду. Продажа билетов на 1-й этап соревнований также уже открыта.

Всего в сезоне-2023/2024 этапы российской серии Гран-при пройдут в шести городах. После Уфы и Омска соревнования состоятся в Красноярске (все виды), Казани (одиночное и парное катание) и Самаре (одиночное катание, танцы на льду). А завершится серия соревнований в Москве, где пройдут все виды фигурного катания: одиночное, парное и танцы на льду. Во Всероссийских соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы страны.