Виталий Хоценко: В первые сутки заявки на кадровый конкурс подали 1000 омичей

Фото: Омскпортал.

Глава Омского региона Виталий Хоценко сообщил, что после объявления первого кадрового конкурса на сайте прошло больше 1000 регистраций. С 5 сентября наблюдательный совет конкурса ежедневно фиксирует сотни новых заявок. Цифры говорят о том, что омичи поверили в нужную инициативу и готовы приложить усилия. Напомним, инициатива реализовать такой проект и набрать талантливых управленцев для госаппарата принадлежит руководителю области. Как поделился Хоценко, его карьера после подобного мероприятия пошла резко в гору. К тому же в Омске и областных районах, как и по всей стране, наблюдается кадровый голод. Нехватка специалистов в некоторых отраслях достигает 20%.

- Кадровый вопрос стоит остро не только в нашей области, но и в целом в стране в самых разных сферах. Запуская этот конкурс, мы реализуем поручение президента по привлечению квалифицированных специалистов как в органы исполнительной власти, так и в наши муниципалитеты, образовательные учреждения и на ключевые предприятия региона, - пояснил Хоценко.

Сейчас идет разъяснительная работа в районах Омской области: члены наблюдательного совета, которые следят за корректностью его проведения. Очные встречи уже состоялись в Тарском, Знаменском, Большереченском, Саргатском и Любинском районах.

Подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф до 19 октября. Конкурс проводится среди омичей 23-55 лет с высшим образованием, опытом управления от 2 лет и сроком проживания в регионе, либо обучением на протяжении 3 лет и более.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 миллион рублей на обучение в МГУ, РАНХиГС, МГИМО. Также счастливчиков включат в резерв управленческих кадров Омской области и экспертный клуб под руководством губернатора.