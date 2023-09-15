Идеи для путешествий по Омской области: пять маршрутов для любителей активного отдыха

Фото: кадры из видеоролика проекта «Узнай свой край».

Проект «Узнай свой край» — это серия видеороликов о путешествиях по региону. Они сняты в стиле передачи «Орёл и решка». По сюжету молодые люди Игорь и Наталья путешествуют по пяти туристическим маршрутам в Омской области, останавливаются в самых красивых локациях, посещают интересные экскурсии и рассказывают, что их впечатлило больше всего. Они уже побывали в краю Пяти озёр, Большереченском зоопарке, деревне Окунево, на озере Эбейты.

В этот раз они решили не уезжать далеко от дома и нашли идеи для путешествий в Омском районе. Все локации расположены не дальше 50 км от города.

Во время путешествия Игорь и Наталья побывали на расположенном у СНТ «Черёмушки» берегу Черского, в самой высокой точке над уровнем моря в Омске.

Затем они отправились в Усть-Заостровку, где посетили страусиную ферму (0+) и съездили на фотосафари в поле (0+). Там в естественной среде обитания живут величественные верблюды, яки, маралы и другие парнокопытные.

В дендропарке имени Комиссарова герои проекта прогулялись по тропинкам в тени деревьев, полюбовались на редкие для Сибири растения и просто насладились красивой природой.

В Ачаирском женском монастыре путешественников впечатлил природный родник с минеральной водой, которому приписывают целебные свойства. Постоянная температура в источнике — около 36–37 градусов, что близко к теплу человеческого тела.

В экстрим-парке «Подсолнух» рядом с Дачным посёлком герои приняли участие в экстремальных гонках: бежали, катили покрышки от КаМАЗа, ползли по грязи. Впечатления незабываемые.

В селе Покровка Игоря и Наталью ждали тёплый приём и сытный обед с песнями под баян.

Посёлок Чернолучье в представлении не нуждается: шикарный реликтовый бор, свежий воздух, близость Иртыша. Красота — да и только.

Закончить путешествие герои решили в новом гостевом комплексе — в «Александровской усадьбе» с баней и чаном и чудесным видом на закат.

Всё самое интересное для путешественников в Омском районе можно посмотреть в видео.

*Подробнее об экскурсиях в районах Омской области можно узнать в Туристском информационном центре региона.

**Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.