В Омске для потребителей электроэнергии создан новый сервис

Фото: предоставлено пресс-центром ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»

Пользоваться ботом просто. Чтобы подключиться к сервису достаточно пройти по ссылке на чат-бот в мессенджере Telegram или набрать в поисковой строке мессенджера: «Показания приборов учета «Россети Сибирь».

Для регистрации нужен только номер мобильного телефона, который указан в лицевом счете потребителя. Затем пользователь нажимает кнопку «Передать показания». Бот моментально выдает информацию о счетчике: его номер и установленный тариф. Это особенно удобно для тех потребителей, у которых есть несколько приборов учета.

Далее бот предложит совершить пару простых действий: сфотографировать счетчик и вести показания, которые отображены в окошке. Сверяем номер счетчика, фотографируем, вводим показания, нажимаем отправить и актуальные показания уже в ресурсоснабжающей компании. Данные можно вносить с 15 по 20 число каждого месяца. В этот период чат-бот сам напомнит потребителю в удобное вечернее время о том, что пора передавать показания.

Если потребитель случайно ввел не те показания или прикрепил не ту фотографию, достаточно здесь же в чат-боте нажать кнопку «Стоп», а затем «Старт» и ввести корректные данные. Информация в базе данных ресурсоснабжающей компании обновится сразу автоматически.

Показания, переданные потребителями, отражаются в квитанции и используются при начислении платы за энергопотребление.

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