Омская мэрия открыла вакансию с зарплатой до 67 тысяч рублей

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В мэрию Омска требуется работник на должность заместителя департамента городского хозяйства. Заработная плата сотрудника составит от 55 до 67 тысяч рублей. В должностные обязанности чиновника будет входить курирование муниципальных кладбищ и бань. В сфере это ответственности будут также вопросы озеленения и уборки города.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются до 30 ноября. Соискатели должны иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. опыт государственной службы от 2 лет. Понадобится также знание законов Российской Федерации и умение стратегически мыслить и планировать.

В администрации города ждут также соискателей должности заместителя начальника управления в департаменте образования с заработной платой 50 – 61 тыс. рублей. Начальники отделов требуются в департамент городского хозяйства (с зарплатой от 48 до 59 тысяч рублей) и в департамент архитектуры и градостроительства (с зарплатой от 43 до 53 тысяч рублей).