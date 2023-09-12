Прямо на пшеничном поле: главы Новосибирской и Омской областей прокомментировали экстренную посадку самолета в поле

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Экстренную посадку самолета в поле прокомментировали главы Новосибирской и Омской областей.

По словам Виталия Хоценко, правительство Омской области окажет всю необходимую помощь пассажирам рейса, летевшего из Сочи в Омск.

- Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем. Буду оперативно информировать, - написал в телеграм-канале Хоценко.

Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил местным властям оказать содействие МЧС по размещению пассажиров.

- В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам, - сообщил Травников.

Напомним, 12 сентября в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области прямо на пшеничном поле сел самолет «Уральских авиалиний». Он выполнял рейс из Сочи в Омск. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет, борт не загорелся.