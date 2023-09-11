Куда поехать омичам, не выезжая за пределы области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно стало известно, какие дни в 2024 году объявлены праздничными, а значит жители Омска уже могут приступить к планированию своего отдыха в следующем году. Заранее можно выбрать и забронировать отель, билеты на самолет или поезд, а также составить план маршрута и список достопримечательностей, которые хочется посетить. Это избавит от необходимости тратить время, искать и организовывать все на месте.

Вместе с Яндекс Путешествиями рассказываем, где отдохнуть жителям Омска, не выезжая за пределы области: от Знаменского района с живописной природой и таинственной горой до концептуального музея-заповедника, погружающего в древние времена.

Большеречье

Поселок Большеречье привлекает не только омичей, но и туристов из других регионов. Всё благодаря музею-заповеднику «Старина Сибирская», который также включает краеведческий музей техники и картинную галерею.

Музей-заповедник — это комплекс под открытым небом, который призван познакомить гостей с традициями и культурой древних народов Сибири. Персонал проводит экскурсии в интерактивном формате от лица «крестьян», «купцов» и «ремесленников» того времени. Здесь также можно пройти мастер-классы по народным промыслам, пострелять из лука и покататься на лошадях.

В Большереченском краеведческом музее можно посмотреть на более чем 20 тысяч экспонатов, посвящённых разным историческим эпохам, а на примузейной территории расположилась выставка ретро-автомобилей, где можно увидеть настоящий самолет Ан-2.

Если вы планируете посетить поселок зимой, то можете попасть на программу «Сибирские Владения Деда Мороза». В это время есть возможность покататься на печи, поиграть в «валенкобол», покидать калачи на хлебное дерево и угоститься «горячими» баранками.

Добираться до поселка лучше на автобусе с Омского автовокзала. Транспорт отправляется каждый час с семи утра до восьми вечера, а время в пути составляет около трех часов.

Если захотите погрузиться в древнюю эпоху и почувствовать себя зажиточным купцом, то советуем остановиться в «Гостевом доме Агантия Кубрина». Здесь есть все удобства для проживания, а также мангал, печь для казана и баня.

Знаменский район

Знаменский — один из самых удаленных районов Омской области, который примечателен нетронутой тайгой, дикими озерами для рыбалки и реками Оша и Шиш. Приезжать сюда лучше в майские или летние праздники. В Знаменском можно увидеть много архитектурных памятников, например, храм иконы Божией Матери «Знамение» или историко-краеведческий музей.

Но главной точкой притяжения района по праву считается Чудская гора. Это место — выдающийся археологический памятник, с которым связано множество легенд и преданий финно-угорских народов, которых раньше называли чудью. Во время экспедиции в 1974 году здесь было обнаружено большое количество древней керамики, костных останков и даже идол из бронзы. А некоторые находки указывают на то, что в бронзовом веке это было место для жертвоприношения скота и проведения обрядов. Другими словами, Чудскую гору стоит посетить не только тем, кто интересуется историей и археологией, но и любителям живописных и таинственных объектов.

Добраться до Знаменского района удобнее всего на автобусе с Омского автовокзала. Автобусы отправляются 5 раз в день, а время в поездке составит около 6 часов.

Если вы хотите порыбачить в диких озерах и посмотреть на удивительные виды Знаменского района, то советуем разбить палатку и провести ночь в природных условиях. Однако на прилегающей к горе территории кемпинг лучше не устраивать, так как это охраняемая зона. Лучше разбить палатку вблизи реки Иртыш, неподалеку от поселка Киселево.

Еще один вариант для остановки — Омск. Если вы живете в области, то это отличная возможность посетить город, который раньше называли «Сибирским Чикаго». Остановиться можно, например, в отеле «Турист». Здесь есть всё для комфортного проживания и удобное расположение в центре.

Чернолучье

Чернолучье — территория на севере Омской области, очерченная изгибом русла реки Иртыш и покрытая реликтовым сосновым бором, который совсем не характерен для подобной местности. Сейчас это курортная зона с большим количеством турбаз, санаториев и загородных отелей. Отдыхать здесь можно в любое время года.

Кроме чистого воздуха и величественного лесного массива местность удивляет большим количеством заброшенных пионерлагерей, которые позволят окунуться в атмосферу советского прошлого. Здесь также есть все возможности для различных типов отдыха — летом можно искупаться в реке Иртыш, а зимой покататься на лыжах.

Добраться до Чернолучья можно с Омского автовокзала, в день курсируют до 10 автобусов, а время поездки составит не больше часа.

В курортном районе рекомендуем остановиться в гостинице «Сказка». На территории отеля расположен аквапарк, бассейны, банный комплекс и другие развлекательные услуги.

Эбейты

Озеро Эбейты — самый большой соленый водоем в области, который, к тому же, славится огромными запасами лечебных грязей. Отдых тут скорее оздоровительный и созерцательный — здесь нет кафе, магазинов и баз для отдыха. Приезжать лучше летом, ведь именно в этот период озеро окрашивается в нежный розовый оттенок. А любители растений найдут здесь редчайшие виды, занесенные в Красную книгу.

Неподалеку от озера находится казахская туристическая юрта, которую сделали в рамках экотропы, чтобы познакомить гостей с местной культурой. Здесь встречают приезжих, устраивая им настоящий праздник с танцами и песнями, а также угощая традиционными блюдами и рассказывая о древних преданиях.

Добраться до Эбейты не так просто: территория охраняется государством, да и солончаки на прилегающих землях бывают часто размыты из-за дождей. Многие рекомендуют приезжать к озеру в ясную погоду. От Омского автовокзала нужно доехать до села Гвоздевки в Москаленском районе, время в пути составит около трех с половиной часов. Оттуда до озера лучше добираться в составе организованной экскурсии. Если отправитесь самостоятельно, ищите экотропу с информационными стендами.

В Москаленском районе советуем остановиться в Исилькуле, например, в небольшой гостинице «Перекресток». Самый западный город Сибири тоже, кстати, интересен для изучения, здесь есть два важных религиозных памятника — храм Московских святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, а также кафедральный собор Новомучеников и исповедников Российских.