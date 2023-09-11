Животные Большереченского зоопарка ждут лакомств с дач омичей

Фото: https://vk.com/bol_zoo

В сентябре посетители Большереченского зоопарка могут наведаться к животным с гостинцами. Такой пост появился сегодня в группе зоопарка «ВКонтакте». Поэтому, если у вас есть дача и запасы на зиму уже готовы; если родственники и соседи из вашего списка одариваемых уже закончились, а кабачки еще нет, вы можете поделиться продукцией с обитателями зоопарка. Там по достоинству оценят ваши садоводческие успехи и с радостью примут фрукты и овощи для разнообразия рациона животных.

– Меняется не только погода и настроение, но и рацион у наших животных. Где-то добавляется, где-то убавляется, а у кого-то существенно корректируется. Зоопарк будет очень рад, если кто-то сможет порадовать наших животных особыми вкусностями. Яблочки, тыквы, кабачки – вдруг кого-то земля порадовала избытком урожая, и вы не знаете, кому вручить сие богатство, – сообщают в зоопарке.

Передать фрукты и овощи можно в отдел кормления, предварительно позвонив по телефону +7 (991) 431-54-03. Особенно щедрые огородники получат бесплатные пригласительные в зоопарк. Однако важно помнить, что с 11 сентября ворота возле реки будут закрыты. Омичей просят пользоваться другим входом на территорию зоопарка – через зоомагазин.