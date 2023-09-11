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Происшествия11 сентября 2023 9:50

Пострадали семеро: глава СК РФ потребовал разобраться в ДТП с перевернувшимся автобусом

Бастрыкин требует уточнить детали аварии с автобусом, где пострадали восемь омичей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Накануне на подъезде к деревне Березянка Омского района перевернулся рейсовый пассажирский автобус. В салоне на момент ДТП находились 8 человек.

- Водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053 (маршрут № 324), мужчина 1964 г.р., при движении по подъездной дороге к д. Березянка Омского района не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в полиции.

К медикам обратились семь пассажиров, из них двое - дети. Пострадавших отвезли в больницу.

Что послужило причиной ДТП пока неизвестно, ее выясняют правоохранители. Разобраться в деле региональному управлению Следственного комитета поручил глава федерального СК Александр Бастрыкин.

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