«Пламя погасил дождь»: удачливый фермер чуть не остался без сена и 20 млн рублей из-за жадных работников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд ушло уголовное дело вымогательстве и покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога. В преступлении обвиняются семь жителей Омской области.

Веревочка начала виться еще в 2019 -м. Тогда работница сельхозпредприятия вместе с супругом украла у своего шефа 23 млн рублей. Деньги предназначались для покупки паев из земель сельхозназначения. Когда начальник попросил отчитаться, то работница отказалась что-либо объяснять и попросила своих знакомых «урегулировать конфликт».

- В августе 2022 года обвиняемые, угрожая расправой и поджогом имущества, потребовали от директора сельхозпредприятия не обращаться в правоохранительные органы по поводу хищения денежных средств и дополнительно выплатить им более 20 млн рублей. Получив отказ, трое из них совершили поджог земель сельхозназначения, принадлежащих потерпевшему, однако дождь погасил пламя, -рассказали подробности в прокуратуре.

Всех подельников задержали. Дело будет рассматривать Куйбышевский суд. А правоохранители пока еще расследуют еще одно дело из этого же преступления - о хищении 23 млн рублей.

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