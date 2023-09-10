В явка в районах Омской области составила больше 40%

Фото: Избирательная комиссия Омской области

Во второй день голосования по состоянию на 16.00 10 сентября в Омской области в выборах приняли участие 40% жителей районов.

По информации облизбиркома, всего на выборы пришли более 413 тысяч избирателей, что составляет 28,21%.

- По сравнению с соседними регионами голосование в Омской области идет довольно активно. Если в Омской области на 12.00 часов проголосовали 23,3% избирателей, то в Новосибирской – явка составила 21,2%, в Алтайском крае – 20,7%, – отметил глава избиркома Александр Христолюбов.

В Омске на выборы пришли 19,73% населения, а вот в районах это количество превысило 40%. Лидер по явке Крутинский район, где проголосовали 67,77% избирателей. В Большеуковском, Любинском, Седельниковском и Шербакульском показатели тоже превысили 50%.

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