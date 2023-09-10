Омская область получит почти миллиард рублей на ремонт дорог

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Депутат Госдумы РФ от Омской области Александр Жуков сообщил об увеличении финансирования региона.
Еще 800 млн рублей получит Омская область на ремонт дорог. Финансирование было решено увеличить с 1,6 млрд рублей до 2,4 млрд рублей в рамках казначейских кредитов со сроком погашения до 30 апреля 2024 года.
Отмечается, за эти деньги будет обновлено 92 км дорожного полотна.
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