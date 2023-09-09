В Омской области перевернулся автобус с пассажирами

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что в Омской области 9 сентября перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали люди. В салоне автобуса, следовавшего по одному из межпоселковых маршрутов в Омском районе, находилось 8 человек, в их числе водитель.

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

- Прибывшими на место госавтоинспекторами предварительно установлено, что 59-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053 (маршрут № 324) при движении по дороге к деревне Березянка не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали правоохранители.

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

После аварии в больницу за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились все, кто ехал в автобусе. Среди них - 9-летняя девочка, 16-летняя девушка, женщины в возрасте 41-го года, 33-х лет, 28-ми лет, а также 28-летний и 39-летний мужчины.

Полиция пока выясняет, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.