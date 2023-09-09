Берегись лошади: на трассе в Омской области иномарка влетела в лошадь, погиб один человек и животное

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На трассе в Саргатском районе Омской области вечером в пятницу, 8 сентября, иномарка влетела в лошадь. Животное и один пассажир легковушки погибли на месте.

По предварительной версии, 38-летний мужчина, находившийся за рулем «Вольво», при движении по трассе «Омск-Тара» в районе 118-го километра столкнулся с лошадью.

В результате аварии 38-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель и второй пассажир — 48-летний мужчина — были доставлены в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия полицейским предстоит установить в ходе проверки.

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