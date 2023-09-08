Минцифры РФ: В 2024-м в Омской области пройдет международная «Битва роботов»

Фото: Омскпортал.

Накануне в Омскую область приехал с рабочим визитом Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. С руководителем региона Виталием Хоценко он провел переговоры, в ходе которых руководители обсудили вопросы цифрового развития и связи региона. После прошла встреча с представителями бизнес-сообщества ИТ-сферы и вузов. По итогам подписан ряд соглашений.

В частности, договор о создании консорциума между минцифрой региона и шестью местными вузами «Цифровая кафедра. Омский регион». В рамках документа студенты смогут получать дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.Также в течение трех лет запланировано обеспечить быстрым мобильным интернетом небольшие малонаселенные пункты области.

- Омскую область министры связи не посещали с прошлого столетия. В последний раз руководитель этого ведомства был на территории региона в 1999 году. Договорились о финансировании ключевых проектов на паритетных началах: половину - федеральный бюджет по линии Минцифры и половину - региональный бюджет. Кроме того, Омскую область включают в пилотные регионы во все федеральные проекты и программы Минцифры. Мы бесплатно получим сервисы и будем стараться максимально быстро их внедрять, - отметил Виталий Хоценко.

Хоценко и Шадаев также побывали в офисе компании Gems Development и пообщались в Центре опережающей профессиональной подготовки Омской области с победителями ИТ-соревнований. На встрече было принято решение провести в 2024 году в Омской области международный чемпионат «Битва роботов».