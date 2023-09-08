Омичи назвали самые комфортные страны для путешествий с питомцем

В среднем с начала 2023 года омичи тратили по 15 тысяч рублей на подготовку питомца к путешествию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Омска назвали самые желанные страны, в которые запросто можно отправиться с домашним животным. Список самых безопасных стран для поездки с любимцем, по мнению участников опроса, возглавили Испания (62%), Великобритания (57%) и Германия (56%). По данным опроса Ozon Travel и Группы Ренессанс страхование, c начала года омичи в среднем тратили по 15 тысяч рублей на подготовку документов на питомца, его перевозку и подбор отеля.

Опрос показал, что каждый четвертый омич (25%) берет с собой на отдых питомца. А для 7% респондентов совместные поездки с любимой кошкой или собакой стали ежегодной традицией. Однако совместное путешествие требует тщательной подготовки. Владельцы домашних животных заранее готовятся к перелету, покупают билеты на самолет и подбирают pet-friendly отель. Большая часть денег при этом уходит на оплату прививок (24%) и проведение полноценного медицинского обследования (13%). Часть суммы тратится на покупку специальной переноски (13%), страхового полиса для питомца с защитой от разных рисков (13%) и подготовку документов о происхождении и приобретении животного (11%).

– По данным Группы Ренессанс страхование, за первое полугодие 2023 года россияне купили в три раза больше полисов для домашних животных, чем в прошлом году. Россияне заранее заботятся о безопасности своих питомцев во время летнего отпуска, поэтому самым активным месяцем покупок полисов стал май (+54% относительно апреля 2023 года). По числу обращений лидируют консультации, связанные с гастроэнтерологией (это почти 20% всех обращений), дерматологией, вакцинацией, — комментирует Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование».

Перед поездкой омичи также приобретают необходимые товары, чтобы питомец чувствовал себя комфортно во время путешествия. Так, по данным маркетплейса Ozon, в первом полугодии спрос на товары для животных вырос на 64%. В 2023 году для путешествий стали больше покупать лежаки и подстилки для собак и кошек (+69%), переноски (+47%), успокоительные лекарства (+46%) и игрушки в дорогу – на 37% больше для собак и вдвое больше для кошек.

Несмотря на дополнительную статью расходов в бюджете, омичи все чаще путешествуют с питомцами. Директор по маркетингу и монетизации Ozon Travel Елена Низовцева подчеркивает, что популярность путешествий омичей с домашними животными растет.

– За прошлый год мы получили в 3 раза больше звонков в нашу техподдержку про то, как лучше оформить документы на питомца, подготовить к перелету или договориться с управляющим отеля о размещении. Мы разработали специальный фильтр, чтобы можно было найти опции с возможностью взять с собой любимца, а ещё публикуем рекомендации в нашем канале в Telegram и активно сотрудничаем с pet-friendly компаниями. Приятно видеть, что удобные условия для отдыха с животными становятся нормой на рынке России, — отметила Елена Низовцева.

При этом каждый второй омич считает, что на всю подготовку путешествия с питомцем у него уходит до 15 тыс. рублей. У 17% омичей — до 30 тыс. рублей. А самые большие траты на путешествия с любимцами — более 100 тыс. рублей — оказались у 1% респондентов.