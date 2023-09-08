Трое заключенных омской колонии изготовили иконостас за 330 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

В пресс-службе УФСИН России по Омской области сообщили, что заключенные омской колонии № 3 на днях завершили крупный коммерческий контракт. За 330 тысяч рублей трое заключенных несколько месяцев трудились над резным деревянным иконостасом. Заказ на контракт разместил руководитель сельскохозяйственного производственного коллектива имени Кирова Борис Ерх.

Как удалось выяснить у первого лица кооператива, много лет назад на территории Царицынского сельского поселения много лет назад существовал собственный храм, затем он был утрачен. В последний год глава СПК вплотную занялся возрождением традиции - сейчас здесь построили новое здание для прихожан, оно полностью деревянное.

- Иконостас тоже заказали полностью деревянный. Впервые получилось разместить заказ в структуре УФСИН. Но мне очень понравилось и отношение и подход работников - заключенных 3-й колонии, - сообщил Борис Ерх.

Храм с новым иконостасом обещают открыть 25 сентября.

- Производство исправительной колонии № 3 рассчитано на предоставление большого спектра услуг по разным направлениям: дерево и металлообработка, швейные услуги и услуги по ремонту транспортных средств любой сложности,- рассказал заместитель начальника учреждения Александр Климов.