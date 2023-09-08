Малые предприятия Омска платят своим сотрудникам в среднем 44,7 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 18,2% поднялась средняя зарплата работников малых предприятий Омской области. Такие данные приводит Омскстат.
Статистики сообщают, что в среднем омичи, которые трудятся в организациях, где сотрудников от 15 до 100 человек, получают 44,7 тысячи рублей. Сейчас там трудоустроены 52,6 тысячи омичей.
Средние зарплаты по сферам разнятся, но в целом вызывают неплохие ассоциации. Так, работники здравоохранения и социальных услуг получают 68,5 тысяч рублей, ученые и «технари» 61,7 тысячи, строители 47,8 тысяч.
Наименьшие суммы платят организации культуры и спорта, где сотрудники получают 31,3 тысячи рублей, а также в сфере образования, там заплаты по 21,7 тысячи рублей.
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