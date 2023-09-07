На севере Омской области селянин спас кошку, просидевшую на сосне 3 дня

Фото: группа «Тара360» во «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте», в группе «Тара360» рассказали трогательную историю спасения кошки. История произошла в селе Екатерининском Тарского района.

Местная жительница Галина рассказала, что животное залезло на высокую сосну, спасаясь от собак. Однако от страха кошка забралась слишком высоко, и спуститься вниз уже не могла. На помощь пришел тарчанин Александр Масольд. Мужчина занимается кронированием и спилом деревьев. Тарчанин не раздумывая согласился помочь попавшему в беду питомцу.

– Он сразу же согласился помочь. Приехал быстро, со специальным оборудованием и буквально за десять минут, невзирая на плохие погодные условия, спас мою кошку, — поделилась счастливая хозяйка питомца Галина.