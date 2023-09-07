64% омичей считают себя перфекционистами в работе

Чаще всего перфекционистами называют себя омичи моложе 34 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины омичей считают себя перфекционистами в работе. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску вакансий SuperJob. Причем, чаще всего такая черта характера присуща молодым людям. Среди респондентов моложе 34 лет перфекционистами считают себя 69%. А вот после 45 лет половина жителей Омска выбирают другие приоритеты, нежели «гореть» на работе. Перфекционистов в этой возрастной категории 52%.

Интересно, что омские работодатели при этом не считают перфекционизм необходимой компетенцией. 59% работодателей считают достаточным следовать должностной инструкции и выполнять работу вовремя. И лишь 18% нанимателей считают эту черту характера обязательной при трудоустройстве.

Отметим, что характер работы также влияет на формирование перфекционизма. Так, больше всего перфекционизму подвержены HR-менеджеры (73%), врачи (71%), а также специалисты по закупкам (70%). Реже стремятся к достижению идеала в работе продавцы (42%) и операторы кол-центров (40%).

Еще 18% омичей не считают себя перфекционистами. По их мнению, для того, чтобы успешно справляться с рабочими задачами, необходимо правильно рассчитывать время на каждом из этапов.