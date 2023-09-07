Омич, насмерть сбивший человека гидроциклом, проведет 2 года в колонии-поселении

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор жителю Омска по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась в июле прошлого года в Омске, на реке Иртыш, возле Ленинградского моста. Омич не справился с управлением гидроциклом и столкнулся с катером, буксирующим надувной аттракцион. В результате столкновения водных транспортных средств один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал водителя гидроцикла виновным. Подсудимый проведет 2 года в колонии-поселении. Кроме того, мужчина выплатит 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.