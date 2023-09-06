В Омске за усиленную охрану метромоста будут платить 45 тысяч рублей в сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется защитой моста имени 60-летия Победы от возможных террористических угроз. За это из регионального бюждета готовы заплатить 16,4 млн рублей, то есть по 45 тысяч рублей каждые сутки.

Для охраны метромоста понадобится смена из четверых охранников - они будут следить за движением автомобилей и пешеходов по мосту при помощи камер видеонаблюдения.

К работам подрядчик должен приступить с 1 января 2024 года. А закончить свою работу почему-то 24-го декабря, а не 31-го.

Сотрудникам выдадут резиновые палки, наручники, электрошокеры, радиостанции и телефоны, а также средства принудительной остановки транспорта, портативные регистраторы, электрические фонари, защитные жилеты, бинокли и противогазы