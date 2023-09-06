Вогзглавить омское депимущества вместо Махини может замминистра безопасности

Фото Алены Сухининой.

Омские СМИ сообщают, что новым вице-мэром и директором департамента имущественных отношений Омска вместо Дмитрия Махини, который стал мэром Томска, может заместитель министра региональной безопасности Евгений Романин. Свою нынешнюю должность он занимает не так давно - с 19 июня 2023 года, сообщает Омск-Информ.

– Есть устойчивый слух, что на должность директора департамента имущественных отношений зайдет Евгений Романин. Для него это профильная история. Такие должности называют «плавающими» – без покровителей можно быстро пойти «под уголовку». У Романина, думаю, с этим все в порядке, – заявил инсайдер «Омск-информа».

41-летний москвич Евгений Романин имеет два высших образования, физкультурное и юридическое, он кандидат психологических наук, доктор наук. Прошел путь в муниципальной московской гостинице «Олимп» от кадровика до заместителя генерального директора.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru