39-летняя омичка прикарманила телефон за 10 тыс. рублей

На 39-летнюю жительницу Ленинского округа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» Фото: Даниил ОПАРИН

На 39-летнюю жительницу Ленинского округа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщина присвоила телефон стоимостью 10 тыс. рублей.

Об утере телефона заявила омичка, совершавшая покупки в магазине на улице Лобкова. Женщина забыла телефон на одной из полок с товарами. Ситуацией воспользовалась другая покупательница и прикарманила гаджет.

Оперативники нашли воровку. Ее задержали по месту жительства. Запись с камер видеонаблюдения в супермаркете подтвердила личность злоумышленницы. При досмотре был изъят и похищенный мобильный. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах кражи.