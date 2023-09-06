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Происшествия6 сентября 2023 10:47

39-летняя омичка прикарманила телефон за 10 тыс. рублей

Телефон оставила в супермаркете одна из покупательниц
Елена УРМАНОВА
На 39-летнюю жительницу Ленинского округа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража»

На 39-летнюю жительницу Ленинского округа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража»

Фото: Даниил ОПАРИН

На 39-летнюю жительницу Ленинского округа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщина присвоила телефон стоимостью 10 тыс. рублей.

Об утере телефона заявила омичка, совершавшая покупки в магазине на улице Лобкова. Женщина забыла телефон на одной из полок с товарами. Ситуацией воспользовалась другая покупательница и прикарманила гаджет.

Оперативники нашли воровку. Ее задержали по месту жительства. Запись с камер видеонаблюдения в супермаркете подтвердила личность злоумышленницы. При досмотре был изъят и похищенный мобильный. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах кражи.

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