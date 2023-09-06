Омское УФСБ сняло ролик о том, как вести себя в случае стрельбы в школе

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В омской школе сняли обучающий ролик, в котором рассказывается о правилах поведения сотрудников образовательного учреждения, работников частных охранных предприятий и учащихся в случае возникновения стрельбы. Ролик сняли сотрудники УФСБ совместно с омской полицией и сотрудниками Росгвардии при участии «12 канала».

В пресс-службе УФСБ России по Омской области рассказали, что в основу материала для видеоролика лег алгоритм действий, разработанный Национальным антитеррористическим комитетом в случае вооруженного нападения на школу.

Видеоролик послужит руководством к действию для образовательных учреждений в чрезвычайной ситуации. Подробная реконструкция действий правоохранителей по задержанию злоумышленника проходила в омской гимназии № 84.