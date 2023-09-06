Четыре тысячи свиней заживо сгорели на ферме под Омском

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Страшные подробности масштабного пожара рассказывает «Город55». Накануне в селе Александровка Азовского района горела животноводческая ферма.

Как ранее сообщало ГУ МЧС России по Омской области, огонь уничтожил 3,5 тысячи «квадратов». Пожар начался в 16.30, а устранить огонь удалось лишь в 18.45.

- В результате возгорания на ферме погибли животные, предварительно сгорело около 4 000 свиней, - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Сейчас на месте происшествия работают не только пожарные, но и силовики. Расследование дела контролирует областная прокуратура.

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