Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко дал старт большому кадровому проекту

Фото: Омскпортал.

В Омской области глава региона Виталий Хоценко объявил 5 сентября датой запуска большого кадрового проекта. По сути, пока первый и единственный региональный массовый конкурс в стране, призванный сформировать крепкий кадровый резерв для ветки госуправления именно в Омской области. Проект носит название «ПРОдвижение», в качестве организаторов выступили аппарат губернатора и правительства Омской области. На федеральном уровне проект поддержан президентской платформой «Россия – страна возможностей». Решение запустить такой конкурс было продиктовано тотальной нехваткой специалистов муниципального управления: Хоценко подчеркнул, что сейчас кадровый голод в области в некоторых отраслях госуправления достигает 20% и выше.

- Сегодня состоялось первое заседание наблюдательного совета конкурса: чтобы сохранить прозрачность всего процесса, было принято решение такой модели организации. Более того, впоследствии все назначения в аппарат правительства планируется проводить через конкурс, - сообщил Виталий Хоценко.

С приветственным словом к организаторам конкурса и омичам обратился по видеосвязи первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков.

- Мы даем старт очень важному проекту, который даст новый импульс не только развитию региона, но и всей Сибири. Запуская этот проект, правительство Омской области берет курс на поддержку и продвижение талантливых управленцев, – прокомментировал политик.

Пожалуй, главное преимущество конкурса – отбор претендентов не только образованных, знающих и компетентных, но и нацеленных на работу в регионе.

- Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность, – сообщил руководитель области. В частности, от кандидатов потребуют трехлетний срок проживания либо работы в Омском регионе, засчитают также образование, полученное в областном вузе.

В состав наблюдательного совета конкурса вошли заместитель главы администрации федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, руководители омских вузов, спортсмены – Виталина Бацарашкина, Александр Кузюков, Алексей Тищенко. Всего около 20 человек.

Состоявшиеся в своей профессии, либо работающие в сфере профессиональной подготовки кадров, эти люди смогут на каждом этапе контролировать корректность проведения конкурсных процедур. В списке – соблюдение возрастного ценза от 23 до 55 лет, управленческий опыт кандидатов от двух лет и более, региональная ориентированность, о которой уже было сказано.

Впереди омичей ждут три этапа. До 19 октября на сайте проекта продвижение55.рф заявителей ждет процедура регистрации.

- Это дистанционный этап отбора. Сначала мы попросим кандидатов пройти процедуру регистрации, а после одобрения – заполнить анкету и написать эссе с предложениями по улучшению качества жизни в регионе, - сообщил Дмитрий Лисицын. После 9 ноября среди заявителей проведут тестирование, чтобы выявить навыки и компетенции каждого. По опыту проведения региональных конкурсов в России, прогноз такой: из 10 тысяч заявителей отберут 200 с наиболее высоким потенциалом.

- В феврале 2024-го года для пары сотен претендентов стартует очный этап конкурса – оценочная конференция: это семинары, моделирование различных ситуаций, где необходимо будет решать определенные задачи и демонстрировать собственные навыки, - завершил Лисицын.

В итоге победителями конкурса станут только 45 человек, которые смогут претендовать на самые высокие посты в регионе, а также получат по сертификату номиналом в 1 миллион рублей. Сумму можно будет использовать при оплате обучения в любом из российских вузов.

- Победители проекта не только станут кандидатами на должности в органах исполнительной власти, но и будут представлять интерес для кадровых запросов бизнес-структур. Молодые высококвалифицированные управленцы смогут дать новый импульс развитию крупнейших предприятий Омской области, – поделился Иван Евстифеев своими ожиданиями от проекта.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области. Как признался напоследок глава Омского региона, несколько лет назад подобный кадровый конкурс в корне изменил течение его собственной жизни. После кадрового конкурса Виталий Хоценко попал на работу в федеральную структуру – Министерство промышленности РФ, а затем политика ждал новый карьерный виток.

- Моя жизнь в корне изменилась после кадрового конкурса и пошла совсем не так, как я думал в самом начале своей карьеры. Поэтому и было принято решение запустить такое длительное и сложное мероприятие – оно станет социальным лифтом для многих омичей и пойдет на пользу самому региону, - завершил Хоценко.