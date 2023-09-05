Средь бела дня: 35-летняя омичка лишилась золотой цепочки за 56 тысяч рублей

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В полицию обратилась 35-летняя жительница Омска. Женщина рассказала, что утром 5 сентября в районе проспекта Мира, 67 неизвестный напал на нее и сорвал с шеи золотую цепочку.

Совершив кражу, злоумышленник скрылся с места преступления. Цена ювелирного изделия составляла 56 000 рублей.

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску объявили подозреваемого в грабеже мужчину в розыск. Подозреваемого в грабеже зафиксировала камера видеонаблюдения. Омичей, узнавших мужчину, просят звонить в полицию по номеру 102.