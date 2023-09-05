За полгода омичи потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей

В рейтинге самых больших трат на ювелирные изделия омичи занимают 5-е место по Сибири Фото: Оксана ЗУЙКО

Аналитики SOKOLOV выяснили, сколько потратили жители Сибирского федерального округа (СФО) на ювелирные изделия за первое полугодие 2023 года. В основе исследования – собственные данные о продажах, а также данные СберАналитики, АКИТ и Росстата.

Оборот ювелирного рынка Омской области увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Специалисты выяснили, что на украшения в первой половине года омичи потратили 1,4 млрд рублей. Однако Омск занимает только 5-ю строчку рейтинга. Больше всего ювелирных изделий за полгода приобрели жители Красноярского края – 2,7 млрд рублей. В топ-5 также вошли Новосибирская (2,4 млрд рублей), Иркутская (2,2 млрд рублей) и Кемеровская области (1,9 млрд рублей). Меньше всего украшений покупают в республике Алтай – 107,1 млн рублей.

В среднем омичи тратят на изделия 6 355 рублей. Это на 35% больше, чем за тот же период 2022 года. Средний чек на ювелирные изделия по России составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей. Самый высокий средний чек на «ювелирку» в СФО был обнаружен в республике Хакасия – 8 240 рублей. Средний чек в Кемеровской области составил 6 688 рублей, в Красноярском крае – 6 283 рубля и в Алтайском крае – 6 091 рубль. Меньше всего в СФО тратят на украшения жители республики Алтай — 1 574 рубля.