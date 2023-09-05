«Чисто для себя»: полицейские собрали 3 килограмма конопли на даче у жителя Омска

Фото: УМВД России по Омской области

31-летний омич задержан с поличным на собственной даче. Полиция нагрянула с проверкой в одно из СНТ Октябрьского округа.

- Оперативники наркоконтроля в рамках операции «Мак-2023» установили личность 31-летнего омича, незаконно культивировавшего растения, содержащие наркотические средства, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Все дело в том, что мужчина построил у себя на даче теплицу, оборудовал ее вентиляторами, закупил специальные семена и стал выращивать коноплю. Урожай удался на славу - во всех смыслах: на крыше оперативники нашли 2 445 граммов высушенного растения, а в «живом» виде еще росло 1 285 граммов.

Как позже пояснил задержанный, каннабис он выращивал для личного потребления. Вот за это он и пойдет по уголовной статье в суд. Незаконно культивировал растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, говорят в полиции.

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