В жилом квартале «Зеленая Река» начались фасадные работы

Фото предоставлено Группой «Эталон».

Федеральная девелоперская Группа «Эталон» одновременно возводит 14 корпусов, общей реализуемой площадью 150 тыс. кв. м. Строительные работы проходят с опережением графика.

На площадке завершилось возведение монолитных каркасов корпусов 2, 3, 4 и 7. На данный момент в домах 2, 3 и 4 ведутся работы по утеплению стен, монтажу оконных блоков и навесного вентилируемого фасада. Продолжаются кровельные работы, а также монтаж крышных вентиляторов системы противодымной вентиляции.

В жилых корпусах 2,3 и 4 продолжается монтаж лифтового оборудования, внутренних инженерных сетей систем отопления, водопровода, канализации и электроснабжения, а также внешних инженерных сетей.

В доме №5 монолитные работы проходят на уровне пятого и седьмого этажей, в жилых корпусах 1, 8 и 10 – на уровне третьего и четвертого этажей, в 6 на уровне второго этажа. В домах 9, 11, 12, 13 и 14 ведутся монолитные работы на уровне цокольного этажа.

Жилой квартал «Зеленая Река» – региональный проект федеральной девелоперской Группы «Эталон», который возводится на участке площадью 164 га в Кировском округе на левом берегу Иртыша. Проект создается в соответствии с концепцией «15-минутного города», благодаря которой жители квартала получат все необходимое для комфортной жизни, работы и досуга. В первой очереди жилого квартала «Зеленая Река» запроектировано 2711 квартир, где представлен широкий выбор и планировок – от классических до евроформатов. Также в составе первой очереди запроектирован детский сад на 350 воспитанников и коммерческие помещения, для размещения востребованных сервисов и объектов инфраструктуры для жителей.

В ноябре 2022 года жилой квартал «Зеленая Река» был отмечен профессиональным жюри и назван победителем V Международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини-2022».

Офис продаж Группы «Эталон» в Омске +7 (3812) 78-30-49

www.etalongroup.ru

Застройщик жилого квартала «Зеленая Река» ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» (входит в Группу «Эталон») Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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