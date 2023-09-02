Отец погибших близняшек из Омска предположил, что их смерть связана с мужьями

Девушки добровольно попрощались с жизнью 1 сентября. Фото: соцсети.

Отец омских сестер-близнецов, которые погибли в одном из домов в Порт-Артуре, на улице 1-ой Красной звезды, прдположил, что их добровольный уход мог быть связан не только с психическими расстройствами, которыми страдали девушки, но и супругами.

Напомним, что 1 сентября их тела были обнаружены в квартире. Сами близнецы жили в Омске и вели парфюмерный бизнес. Они были родом из поселка Ачаир. Родились 25 сентября и в ближайшую дату должны были отпраздновать свое 32-летие.

Как рассказал ИА Регнум отец девушек, 31-летних сестёр Лилии и Нелли, Вячеслав Лизюра, ничего странного за дочерьми в последнее время не замечал. Мужчина отметил, что между девушками была очень сильная эмоциональная связь, которая была заметна ещё с детства.

- Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно. У них, как наверное у всех близнецов, была такая сильная связь: когда болела Нелли, то Лилии сразу же становилось хуже. Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо. Они заботились друг о друге, — рассказал Вячеслав Васильевич.

Как уточняет Baza, их обнаружил муж одной из сестер, когда вернулся домой после работы. Незадолго до этого девушка отправила ему прощальное сообщение. Вторая девушка тоже отправила своему супругу SMS подобного содержания.

Обе девушки, по предварительным данным, имели психиатрические диагнозы. Одна страдала биполярным расстройством, а у другой диагностировали депрессивный эпизод средней степени. В последнее время Нелли переживала сильные приступы тревоги и почти не выходила из дома. Но отец предполагает, что причина такого поступка его дочерей может быть в их мужьях. Перед смертью девушки отправили супругам прощальные смс.

- Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них, — говорит Вячеслав.