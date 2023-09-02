Омский педиатр и неонатолог рассказала, как сохранить здоровье первоклассника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ваш ребенок пошел в первый класс. Это один из самых сложных периодов его детства. Чтобы адаптироваться, ребенку обязательно понадобится помощь родителей. Правильный распорядок дня и здоровый образ жизни – это основное, что позволит первоклашке привыкнуть к новому образу жизни. Подробнее об этом рассказала педиатр, врач-неонатолог Большереченской ЦРБ Елена Кускова.

- Поход в первый класс – серьезный стресс, который может затянуться на несколько месяцев. Первоклашке нужно привыкнуть к новому режиму дня, стать более самостоятельным и освоиться в коллективе, - сообщила врач.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Также специалист разложила по пунктам, какие действия необходимо предпринять:

1. Составьте вместе с ребенком яркое расписание на день и повесьте на видном месте.

2. Не перегружайте ребенка. Не забывайте, что лучший отдых для малыша – это смена деятельности. Обязательно включайте в распорядок дня время для прогулок и игр.

3. Постарайтесь взять отпуск в первые недели сентября. Провожайте ребенка в школу, даже если она располагается в пяти минутах ходьбы от дома, и обязательно встречайте после уроков.

4. Обязательно интересуйтесь тем, как прошел день вашего малыша. Не ограничивайтесь вопросами об учебе.

5. Не ругайте ребенка за ошибки и неудачи. Это только понизит его самооценку и может вызвать неприязнь к процессу обучения.

6. Делайте домашние задания вместе. Первое время обязательно помогайте ребенку с уроками, постепенно предоставляя ему все больше самостоятельности.

Также весь период для первоклассника важно вести здоровый образ жизни. А именно:

- спать не менее 11 часов в сутки,

- разнообразно и полноценно питаться,

- есть перед школой горячий завтрак,

- каждый день двигаться по 3-4 часа на свежем воздухе,

- если ребенок хорошо справляется со школьной нагрузкой, запишите его в спортивную секцию.