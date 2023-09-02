На Яндекс Картах появятся панорамы омской G-Drive Арены

Панорамобиль Фото: Елена УРМАНОВА

Яндекс Карты обновляют панорамы всех улиц Омска. Последний раз панорамы Яндекс Карт обновлялись в 2020 году. В новой версии панорам появятся G-Drive Арена, парк развлечений «Вокруг света», реконструированная улица Крупской. Всего в Омске будет отснято более 1300 км улиц и 334 км дворов Омска. Также будут отсняты населенные пункты Лузино, Дружино и Береговой.

Кроме того, Яндекс Карты впервые снимают панорамы пешеходных зон. Это поможет омичам увидеть панорамные снимки дворов, узких городских улочек, например, Камергерского переулка, скверов, парков, и даже рассмотреть, где стоят лавочки.

Cъемки с панорамобиля

Брендированные машины с камерой на крыше вызывает неподдельный интерес омичей. Особенно любопытные норовят попасть в кадр. Как же работает панорамобиль? На крышу машины, оснащенной GPS, устанавливается специальное устройство с несколькими фотокамерами с разрешением не менее 10 мегапикселей. Автомобиль на низкой скорости едет по намеченному маршруту. В это время все фотокамеры одновременно делают снимки. При этом снимки исторического центра города или узких улочек делают часто – через каждые 15 метров. Это позволит увидеть на панорамах значимые архитектурные памятники. Улицы без достопримечательностей фотографируются через каждые 30 метров. После окончания съемок фотографии собирают в панорамы с круговым обзором. Это создает эффект прогулки по городу и дает возможность детально рассмотреть объекты.

Не хотите поработать пешеходом?

Там, где не проедет панорамобиль, пройдет пешеход. Да, это полноценная работа с официальным трудоустройством и зарплатой. Нужно лишь любить гулять по городу и обладать достаточным количеством свободного времени. Такая работа подходит студентам, пенсионера, мамам в декрете и всем желающим. Каждому пешеходу выдается оборудование: пояс для стабилизации изображения и монопод. А также задание: куда пойди и какие объекты отснять.

– В Омске мы снимаем пешеходные панорамы с этого года. Кроме Омска еще в 15 городах-миллионниках. Как пешеходный проект он стартовал впервые. А вот на панорамобиле ездили и раньше, в 2020 году. Но он не может заехать в пешеходные дворы, узкие пешеходные улицы, в скверы, парки на закрытые территории со шлагбаумами. Поэтому в каждом городе мы нанимаем пешеходов, – рассказал руководитель проекта по сбору пешеходных панорам компании Яндекс Игорь Титов. – В Омске у нас работали два пешехода. Мы начали снимать в мае и уложились до конца сезона. В общей сложности мы отсняли 40-50 тыс. кадров.

Съемка ведется только в ясную погоду в теплое время года. Так панорамы получаются хорошего качества с четким изображением. К тому же, дождь и снег могут испортить оборудование.

Благодаря пешеходам на Яндекс Картах Омска появятся дворы, лавочки, детские площадки и другие объекты. После того как снимки проверят, фото появятся в панорамах Яндекс Карт. После этого каждый желающий сможет совершить виртуальную прогулку по любимому городу.

Кроме того, в течение всего года пешеходы собирают и другие данные: адреса, информацию о подъездах, работе организаций. Делается это для того, чтобы у пользователей всегда была актуальная информация, например, о времени работы кафе.

Как происходит съемка пешеходных панорам?

Город разделяют на сектора – полигоны. В каждом из них формируются так называемые точки интереса, куда сотрудникам-пешеходам нужно дойти. В приложении они выглядят как красные точки. Пешеходу нужно дойти до каждой и сделать минимум одну фотографию. Фотографий может быть больше, если пешеход видит какой-то интересный объект, который раньше не был оцифрован. После того, как все фотографии проверят на качество и точность координат, заблюрят лица и личные данные (например, номера машин), в специальной программе происходит склейка фото и получается панорама. Фото делаются при помощи специальной камеры с углом обзора в 360 градусов. Панорамы не только позволяют пользователям совершить виртуальную прогулку по городу или в деталях рассмотреть пункт прибытия, но и помогают обновлять Яндекс Карты. С их помощью сотрудники сервиса получают информацию о новых дорожных знаках, названиях организаций, номерах подъездов, чтобы потом перенести эти данные на карту.

Отметим, что любой желающий может отснять панорамы для Яндекс Карт даже без устройства в компанию. Главное условие – наличие хорошей камеры и четкость изображения. Если фото соответствует требованиям сервиса, оно будет добавлено. Однако такие фотографии делаются на добровольной основе, оплаты за них не будет. Зато это прекрасная возможность добавить важные и интересные объекты любимого города в Яндекс Карты.