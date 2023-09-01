В МЧС омичам сообщили об обновлении мобильного приложении по спасению

В управлении МЧС России по Омской области сообщили, что мобильное приложение по спасению в экстренных ситуациях получило последнее обновление. При возможной опасности личный помощник в мобильном телефоне поможет ориентироваться омичам, что именно делать, и оперативно найдет информацию, как именно действовать в той или иной ситуации. Пользователь сможет воспользоваться набором короткого номера «112» и поделиться своими координатами с экстренными службами. За это отвечают кнопки на главной странице приложения.

Также в приложении, в зависимости от геолокации владельца мобильного, доступна информация о неблагоприятных погодных явлениях. На местности указаны зоны потенциальной опасности.

Обновился список статей-инструкций: как действовать в непредвиденной ситуации, например, если вас укусил клещ, вы застряли в лифте во время его движения, что-то загорелось. Новые советы появились в спецразделе для школьников.

Приложение «МЧС России» можно бесплатно скачать в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Оно работает на операционных системах и iOS, и Android.