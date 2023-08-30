ОРВИ, но не грипп: В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют омичи в конце лета

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Региональный Роспотребнадзор сообщает, ссылаясь на данные лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов, что за минувшую неделю – с 21 по 27 августа – "заболеваемость населения Омской области обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии".

Чаще всего причиной "простудных" заболеваний омичей были риновирусы (58,3%). На втором месте оказались метапневмовирусы (16,7% ). Третье место – по 8,3% — разделили аденовирусы, бокавирусы, а также сезонные коронавирусы.

По данным регионального ведомства, вируса гриппа в Омской области пока не обнаружено. Но в Роспотребнадзоре отмечают, что в осенне-зимний период грипп, скорее всего, будет циркулировать вместе с ковидом.