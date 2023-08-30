Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Омске

Глава СК России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав участников строительства многоквартирного дома в Омске.

В комментариях в одной из социальных сетей к Председателю СК России поступило обращение, в котором говорилось о нарушении прав участников строительства многоквартирного дома. Речь идет об омской организации ЖСК «Центральный 1». С жалобой на жилищный кооператив обратился мужчина. Несколько лет назад его супруга купила квартиру в планируемом к возведению здании. Женщина полностью оплатила будущую жилплощадь, однако недобросовестный учредитель кооператива просто похитил деньги пайщиков. Строительство дома так и не началось.

В результате более 200 граждан до сих пор не получили приобретенные квартиры. Объект внесен в число проблемных.

– По разработанной региональной программе предоставление жилья по договору концессии было запланировано на декабрь текущего года, однако в последующем срок необоснованно перенесен на 2038 год. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Омской области начата процессуальная проверка в отношении сотрудников региональной администрации, – пояснили в СУ СК России по Омской области.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову поставить процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и доложить о ее ходе и результатах.