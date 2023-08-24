Хоценко пригласил в Омск замдиректора Фонда президентских грантов РФ Дементьева

Фото: фондсообщество.рф.

24 августа в Омск с двухдневным визитом по приглашению главы Омского региона Виталия Хоценко прибыл заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Его визит состоялся неслучайно: на федеральном уровне не первый год отмечают высокую активность омских некоммерческих организаций, то есть неравнодушные граждане активно включаются в продвижение общественно полезных проектов и инициатив, да и идеи всегда интересны и неожиданны для воплощения. Но, как признаются, в Фонде, не всегда НКО могут грамотно реализовать свой проект на деле, достаточно грамотно оформить документы, чтобы получить госфинансирование. Восполнить этот пробел своим визитом и профессиональным мастер-классом мог бы высокий федеральный гость.

- Для сравнения в других сибирских регионах - Красноярском крае и Новосибирской области - при том же количестве заявок на гранты со стороны НКО ежегодная сумма финансирования достигает 150 миллионов рублей, в Омском регионе она втрое меньше. Хотя потенциал очень высок, - сообщил Дементьев.

По итогам распределения софинансирования Фондом регионам Сибирского федерального округа с 2021 по 2023 год 1 место занимает Новосибирская область, 2 место – Красноярский край, 3 место – Иркутская область, 4 место – Омская область, 5 место – Республика Алтай, 6 место – Томская область, 7 место – Кемеровская область, 8 место – Алтайский край, 9 место – Республика Тыва, 10 место – Республика Хакасия.

В ходе встречи с Дементьевым представители НКО получат исчерпывающую информацию о том, как оформить проект и успешно заявить его на конкурс, научатся быстро находить типичные ошибки и исправлять их еще на этапе проектирования.

- Главные критерии для нас при оценке проектов - актуальность и социальная значимость. Надо доказать, что этот проект действительно нужен людям, объяснить, какие изменения произойдут у людей при реализации. Не стоит уводить в тень обоснованность бюджета, логическую связность проекта, информационную открытость организации. Мы вообще рассчитываем на то, что приходящая на конкурс организация уже имеет какой-то опыт взаимодействия с людьми. И она активна на своих страницах в соцсетях. Мы работаем с общественным сектором, и считаем, что общественные организации, НКО должны быть предельно открытыми, - подробно рассказал замгендиректора Фонда.

Омские организации вообще очень креативные. При этом Омский регион занимает лидирующие позиции по реализации проектов, связанных с культурным наследием региона, либо образовательными инициативами. Для сравнения - в других сибирских регионах лидируют проекты по поддержке здоровья или социальной направленности.

- Часто говорят — как сделать, чтобы люди не уезжали? - Именно так: создавать насыщенную культурную среду, которая была бы нужна именно омичам. Сейчас человеку нужно не просто рабочее место в регионе. Ему нужно, чтобы было чем заняться после работы, детей отвести на какие-то развивающие мероприятия. Это сложно, но вполне достижимо, - подытожил гость.

Напоследок Дементьев отметил, что средняя цифра финансирования проекта по России составляет 2 миллиона рублей, в Омске она меньше. Чтобы получить больше - 5 или 10 миллионов рублей, необходимо вывести проект на федеральный уровень. В году у НКО две попытки. Два конкурса в год — это порядка 10-12 тысяч заявок. Поддерживают из них около 2-2,5 тысяч проектов.