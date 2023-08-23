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Общество23 августа 2023 8:38

Экологи, электросамокаты и эко-дегустации: В Омске пройдет эко-фестиваль

27 августа на «Зеленом острове» подведут итоги онлайн-марафона «Зеленые шаги»
Елена УРМАНОВА
На эко-фестивале ждут взрослых и маленьких омичей

На эко-фестивале ждут взрослых и маленьких омичей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обмен эко-идеями, презентация эко-проектов, фотозона и большая эко-тусовка ждут любителей темы экологии на большом эко-фестивале.

27 августа в 16:00 в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» пройдет большой эко-фестиваль. На мероприятии подведут итоги онлайн-марафона «Зеленые шаги», который завершился 10 августа. Самые активные участники марафона получат призы от организаторов. Эко-праздник пройдет в рамках проекта “Занимательная экология”.

Участников онлайн-марафона и всех неравнодушных к теме экологии ждут по адресу улица Старозагородная роща, 10/1. Гостей эко-фестиваля ждут разные эко-активности, дегустация эко-продуктов. Эко-активисты расскажут и покажут, как преобразить старый шопер с помощью красок. Можно принести свой или взять на мероприятии.

Там же посетители узнают о вреде автомобильных выхлопов и эко-транспорте. А самые активные смогут прокатиться на электросамокате. Также в программе – встречи с экспертами в области экологии, с которым можно будет пообщаться и задать интересующие вопросы.

Эко-фестиваль – семейное мероприятие. Занятия по душе найдется и взрослым, и детям. На эко-празднике будет фотозона, фотографы и видеографы. Фотографии с мероприятия можно будет найти в группе проекта.

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