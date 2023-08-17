Сомелье, коренщик и зоолог: Необычные вакансии открылись для омичей в августе

Фото: Василий Вахрин

На одно из омских производственных предприятий требуется коренщик. В его обязанности входит чистка овощей. Работодатель готов частично компенсировать проезд и питание. Ежемесячная заработная плата составит 24 тысячи рублей.

Чуть больше – 25 тысяч рублей – получит зоолог с опытом работы от года. Сотрудник парка «Птичья гавань» должен будет «заниматься организацией жизни животных на территории парка». Также работник будет следить за условиями их содержания и разрабатывать информационные материалы.

Пожалуй, одной из самых интересных вакансий в подборке можно назвать вакансию сомелье. Сотрудник требуется в отель «50/60». Однако и перечень обязанностей специалиста весьма внушительный. Так, сомелье должен владеть полной информацией об ассортименте алкогольных напитков и блюд ресторана, разбираться в их сочетаемости, давать соответствующие рекомендации. Кроме того, в его обязанность также входит составление винной карты.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru