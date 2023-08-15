Омичи тратят в среднем 12 тыс. рублей на сборы ребенка в школу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты портала SuperJob провели исследование и выяснили, сколько в среднем тратят омичи на то, чтобы собрать школьника к 1 сентября. Результаты исследования показывают, что в 2023 году родителям детей школьного возраста придется выложить сумму на 5% больше, чем в предыдущем году.

Так, купить все необходимые школьные принадлежности, а также форму омичи смогут, потратив в среднем 12 400 рублей. В исследовании говорится, что в 2022 году эта сумма составила 11 800 рублей, в 2021 году – 11 000 рублей, в 2020 году – 8 300 рублей и в 2019 году – 7 700 рублей.

Однако, больше всего на подготовку одного школьника к 1 сентября потратят все же жители Москвы и Санкт-Петербурга – им придется отдать за портфель, тетрадки и прочие необходимы вещи 15 000 и 13 700 рублей соответственно.

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