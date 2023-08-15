Александр Бастрыкин взял под контроль обеспечение жильем омского сироту

Фото: Иван МАКЕЕВ

По соцсетям распространилась история о том, что сироту из Омской области не обеспечили законным жильем. Омичу отказали в выдаче денежного сертификата и предоставлении квартиры лишь потому что ему еще не исполнилось 23 года.

Не имея денег на покупку жилья в городе, молодой отец вместе с супругой и малолетним ребенком вынужден жить в сельской местности.

Ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Сергею Марковиченко провести процессуальную проверку сложившейся ситуации и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах.

– Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщили в информационном центре СК России.

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