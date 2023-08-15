«Иртыш просел из-за варварской разработки русловых карьеров, китайцы не виноваты»

Фото Константина Максимова.

Во второй половине жаркого сибирского лета омичи только и обсуждают резкое и катастрофическое падение воды в могучей сибирской реке. По данным Обь-Иртышского УГМС, в начале августа уровень реки понизился на 204 см. Такого с этой рекой еще не случалось. В предыдущие даже самые засушливые годы падение составляло не больше 136-140 см. А дальше пошли прогнозы – от экологов, политиков, чиновников.

Глава Иртышского пароходства заявил, что терпит миллиардные убытки – погрузка суден снижена вдвое, иначе не пройдут. Вспомнили про строящийся четверть века, но так и не построенный Красногорский гидроузел. И здесь мнения тоже разделились. Одни экологи встали на сторону проекта, объявив его панацеей, другие закивали на новую проблему – затхлую и стоячую воду, которая, в конце концов, только навредит всей экосистеме. Тут же вспомнили про Китай и Казахстан, откуда течет река и вмиг появилась новая версия – зарубежные соседи стали непозволительно опустошать реку.

«КП-Омск» попробовал разобраться в проблеме вместе с председателем Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, лауреатом премии Президента РФ в области образования, действительным государственным советником РФ 3 класса Юрием Крупновым.

Юрий Крупнов.

Если коротко, то китайцы и казахи не виноваты в падении воды в Иртыше. Виновато варварское отношение к реке, начиная с 1950-х годов. Избыточные изъятия воды из Иртыша в Китае и Казахстане - не более, чем надуманная причина, считает эксперт. Количество протекающей воды в русле остается прежним долгие годы.

- Нынешнее обмеление Иртыша в самом Омске вызвано вовсе не уменьшением водности из-за этих изъятий или каких-то природных аномалий, не «маловодьем», но исключительно «посадкой» уровней реки вследствие варварской разработки с 1950-х годов русловых карьеров выше Омска с целью добычи песка. При том же количестве протекающей воды уровни стали ниже. В начале 2000-х в Омске при 600 куб.м/с «посадка» составила 1,41 м. Именно поэтому и появился проект Красногорского недогидроузла. За прошедшие четверть века «посадки уровней» только выросли, поскольку разработка русловых карьеров продолжается, - пояснил Юрий Крупнов.

При этом сам гидроузел проблему не решит.

- Красногорский гидроузел – типичный пример бессистемного строительства плотин. Это крайне дорогостоящее мероприятие не решает проблемы Иртыша, области и страны, а вызвано, как уже сказано выше, исключительно задачей поднять уровень воды в районе только Омска, - пояснил Крупнов.

В первую очередь, на просадке реки терпят многомиллионные убытки судоходные компании. Весь объем перевозок по Севморпути в 2023 году составит примерно 40 миллионов тонн грузов в год, а одно Иртышское речное пароходство в 1980-е годы перевозило вполне сопоставимую величину - порядка 23 миллионов тонн. Сейчас же – по Иртышу перевозится максимум 3 миллиона тонн.

- И удивляться тут нечему: из 1000 (тысячи!) занятых в перевозках в 1980-е годы судов осталось максимум полсотни, про их возраст и говорить нечего, а судостроение стремится к нулю, разрушены сама система движения грузов по Иртышу, дезорганизована грузовая база, система подготовки кадров. А ведь стоимость перемещения 1 тонны груза в среднем в 6 раз меньше по реке – и это не говоря уже о колоссальных экологических выигрышах, - добавил эксперт.

При этом прогнозы Крупнова по обмелению Иртыша - катастрофические. Если ничего не делать, то через 20 лет река практически обмелеет, и это не фаетастика.

- Сегодня строятся вполне обоснованные прогнозы, что при дальнейшем безобразном отношении к Иртышу к 2030 году уровень воды в нем может снизиться в 2 раза. А через 20 лет при продолжении хаотической индустриальной активности на всем протяжении Иртыша уже не фантастическими будут прогнозы и о его высыхании и превращении в слегка омываемую оставшейся водой цепь островов. Единственный способ остановить умирание великой реки – заняться его реконструкцией, как это делают все передовые страны, от ЕС до Китая и дальше, - подытожил Крупнов.

Как именно реконструировать сибирскую реку - читайте в нашем следующем материале.